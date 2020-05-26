دبي – واس : أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عن بدء استئناف الحركة الاقتصادية في دبي لنشاطها يوم الأربعاء 27 مايو الجاري, بدءاً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 11 ليلاً .

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الشيخ حمدان خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تأكيده أن القرار جاء بناءً على التقارير المرفوعة من اللجنة وما تضمنته من تقييم دقيق للموقف الراهن بمختلف أبعاده الصحية والاقتصادية والاجتماعية، في ضوء المستجدات المحلية، وكذلك التوجهات العالمية على أساس يضمن استمرارية الحياة وعدم تعطيل القطاعات الأساسية، دون تهاون في التطبيق الدقيق لمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها حالياً، ومن أهمها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص بمسافة لا تقل عن مترين، واستخدام المواد المعقمة وكذلك الحفاظ على غسل اليدين بالماء والصابون لفترة لا تقل عن 20 ثانية كلما تيسر ذلك إمعانا في الحماية والوقاية.