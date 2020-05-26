الحكومة البريطانية تهنئ رافيا أرشد على تعيينها كأول قاضية مسلمة محجبة في البلاد

كل الوطن – متابعات : أعلنت الحكومة بريطانية عن تعيين قاضية مسلمة محجبة، وذلك بتعيين القاضية رافيا أرشد هي أول قاضية مسلمة محجبة في بريطانيا، من جانبها هنأت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رافيا أرشد على تعيينها كأول قاضية مسلمة محجبة في بريطانيا علم المملكة المتحدة، مختصة في الأمور المتعلقة بقانون الأسرة الإسلامي والشريعة الإسلامية مسجد، وأضافت: “الاستحقاق هو أساس النجاح في بريطانيا بغض النظر عن الدين أم العرق أم الجنس”.