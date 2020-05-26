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الرئيسية » اخبار عاجلة » الحكومة البريطانية تهنئ رافيا أرشد على تعيينها كأول قاضية مسلمة محجبة في البلاد
الحكومة البريطانية تهنئ رافيا أرشد على تعيينها كأول قاضية مسلمة محجبة في البلاد
2020-05-26T02:11:08+03:00
2020-05-26T02:16:03+03:00اخبار عاجلة
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384664
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