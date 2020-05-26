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8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : منذ 13 ثانية
8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

كل الوطن  – وكالا ت :   سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 308705 إصابة.

وأوضح مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا، أن عدد الوفيات بلغ 2972 بعد تسجيل 135 حالة وفاة جديدة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384678

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