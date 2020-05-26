8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

وأوضح مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا، أن عدد الوفيات بلغ 2972 بعد تسجيل 135 حالة وفاة جديدة.
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