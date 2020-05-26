إجلاء السكان من ولاية ميتشغان الأمريكية إثر تصدع سد جراء الأمطار الغزيرة ” فيديوهات”

كل الوطن – وكالات: أجلت السلطات المحلية في ولاية ميتشغان الأمريكية أمس، السكان من وسط الولاية إثر تصدع سد إدينفيل جراء هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية.

وقالت سلطات الإنقاذ في الولاية ميتشغان: “إن طواقم الطوارئ، تعمل على إجلاء السكان على طول نهر تيتباوسي بوسط الولاية الأمريكية جنوب سد إدينفيل بعد تصدعه”، مضيفة أن الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية تسببت في ضغط أكبر من المعتاد على السد إثر ارتفاع منسوب مياهه، وحذر مسؤولون من حدوث فيضانات سريعة تهدد الحياة مع انطلاق كميات كبيرة من المياه

وطالبت السلطات المحلية في مدينة ميدلاند من سكان يقطنون قرب سد مجاور، اللجوء إلى المناطق المرتفعة على الفور، خشية تصدعه أيضا بسبب زيادة ضغط المياه.