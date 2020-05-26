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1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

كل الوطن – وكالات :  أعلنت الكويت اليوم الثلاثاء، تسجيل 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 16764 حالة في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 121 حالة.

وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق اليوم بشفاء 342 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 4681 حالة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384693

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