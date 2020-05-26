1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

كل الوطن – وكالات : أعلنت الكويت اليوم الثلاثاء، تسجيل 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 16764 حالة في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 121 حالة.