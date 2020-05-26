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الصحة السعودية: نبحث دور أشعة الشمس في علاج كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
2020-05-26T03:19:10+03:00
2020-05-26T03:21:46+03:00
أخبار المناطقمحليات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
الصحة السعودية: نبحث دور أشعة الشمس في علاج كورونا
كل الوطن – فريق التحرير :  يبحث خبراء الصحة مدى تأثير أشعة الشمس على فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، أمس الأحد، إن تأثير أشعة الشمس على فيروس كورونا لا يزال محل دراسة، محذرا من مخاطر صحية أخرى قد تهدد صحة الإنسان عند تعرضه لحرارة الشمس لفترات طويلة، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.

ولفت العالي إلى أنه تم إجراء 18 ألفا و919 فحصا جديدا، مشيرا إلى أن إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة وصل إلى 703 آلاف و534 فحصا.

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وأوضح المتحدث باسم الصحة السعودية أن حالات فيروس كورونا في المملكة وصلت إلى 72 ألفا و560 حالة، بينها 28 ألفا و650 حالة نشطة منها 372 حالة حرجة، بينما تجاوز عدد المتعافين 43 ألف شخص، وإجمالي حالات الوفاة 390 حالة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384701

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