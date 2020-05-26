إنقاذ شخص هوى في بئر شرقي المدينة

كل الوطن – الرياض: أنقذ الدفاع المدني‬⁩ بالمدينة المنورة‬⁩ شخصا هوى في بئر بعمق 30 مترا في الوهاطية ، حيث تم إخراجه بصحة جيدة ، وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغا بالحادثة هرعت إثره الفرق للموقع، حيث عملت على إخراجه وسلم الموقع لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.