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إنقاذ شخص هوى في بئر شرقي المدينة

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
إنقاذ شخص هوى في بئر شرقي المدينة

كل الوطن – الرياض: أنقذ الدفاع المدني‬⁩ بالمدينة المنورة‬⁩ شخصا هوى في بئر بعمق 30 مترا في الوهاطية ، حيث تم إخراجه بصحة جيدة ، وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغا بالحادثة هرعت إثره الفرق للموقع، حيث عملت على إخراجه وسلم الموقع لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384717

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