تسجيل الدخول
» » تونس.. وفاة 6 أشخاص وتسمم جماعي بسبب خمور مغشوشة

تونس.. وفاة 6 أشخاص وتسمم جماعي بسبب خمور مغشوشة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-26T15:22:25+03:00
2020-05-26T15:25:11+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
تونس.. وفاة 6 أشخاص وتسمم جماعي بسبب خمور مغشوشة

كل الوطن – وكالات: توفي 8 أشخاص بينهم 3 أشقاء، ونقل أكثر من 30 شخصا إلى المستشفيات بحالة تسمم، في مدينة القيروان وسط تونس، بسبب تناولهم خمورا مغشوشة.

وقال المدير المحلي للصحة في القيروان، حمدي الحذري، إن وفاة هؤلاء الأشخاص ناجمة عن تناولهم الأحد الماضي، نوعا من العطور المعروف بالتسمية الشعبية “القوارص”، الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من كحول “الميثانول” السام، وذلك خلال جلسة شرب كحول في منطقة حاجب العيون بالمدينة.

اقرأ أيضا...

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الثلاثاء، فإن عدد المصابين بالتسمم بلغ حتى الآن 35 حالة تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاما، وأشار الحذري إلى أنه تم تحويل عدد من المصابين إلى مستشفيات سوسة والمنستير، فيما تم الإبقاء على مجموعة أخرى بأقسام العلاج والإنعاش وتصفية الدم في المستشفى الجهوي “ابن الجزار” بالقيروان، وحالتهم الصحية مستقرة.

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384728

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.