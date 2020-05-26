تسجيل الدخول
» » مفاجأة بشأن ما صرفه المصريون في عيد الفطر

مفاجأة بشأن ما صرفه المصريون في عيد الفطر

كل الوطن- فريق التحرير
2020-05-26T16:26:43+03:00
2020-05-26T16:27:31+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
مفاجأة بشأن ما صرفه المصريون في عيد الفطر
القاهرة، رمسيس، انفجار، مترو

كل الوطن –  وكالة أنباء الشرق الأوسط   : كشف البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة بشأن ما صرفه المصريون في عيد الفطر.

نقلت  الوكالة عن مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري أن المصريين سحبوا في أول يومين من عيد الفطر أموالا تقدر بـ9 مليارات جنيه مصري.

اقرأ أيضا...

وأوضح المصدر أن تلك الأموال تم سحبها جميعا من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتابع المصدر المسؤول في البنك المركزي المصري قائلا “هذه المبالغ تم سحبها في 4 أيام فقط، بداية من الجمعة الماضية قبل العيد وحتى أمس الاثنين (ثاني أيام عيد الفطر)”.

واستطرد المصدر بقوله “تم التشديد على كل البنوك بضرورة تغذية ماكينات الصرف الآلي بالنقود، من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السيولة النقدية خلال أيام العيد”.

وشدد المسؤول المصري على أن هذا لن يعوق ضرورة الالتزام بتعليمات التعقيم المستمر للماكينات والفروع الخاصة بالبنوك الإلكترونية، تحسبا لأن تكون مصدر لعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

البنك المركزي المصري
مصر… البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يغطي احتياجات الاستيراد لأكثر من 7 أشهر

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384735

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.