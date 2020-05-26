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خبراء يكشفون سر جمال بشرة الملكة إليزابيث

كل الوطن- فريق التحرير
2020-05-26T16:34:24+03:00
2020-05-26T16:35:32+03:00
الصحة والجمال
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
خبراء يكشفون سر جمال بشرة الملكة إليزابيث

كل الوطن- “ذا صن”    :  كشف مؤسس موقع MilesYounger.com، الخبير في مجال الشيخوخة  ستيوارت مايلز، سر عدم ظهور علامات الشيخوخة على الملكة إليزابيث، رغم أنها أكملت عامها الـ 94.

فوفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية  نقلا عن مايلز، تتجنب الملكة إليزابيث أشعة الشمس المباشرة على وجهها، وتفضل ارتداء القبعات العريضة عندما تكون في عطلات أو رحلات خارجية، أو تحمل مظلة تحميها من أشعة الشمس.

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وأشار الخبير إلى أن ملكة بريطانيا لا تفضل قضاء عطلتها الصيفية في البلدان الحارة وتختار الذهاب إلى إسكتلندا، وقد أبقى هذا بشرتها في طور الشباب لأطول فترة ممكنة.

وأوضح مايلز أن الملكة اعتادت على الاعتدال في كل شيء وجعلته أسلوب حياتها، حيث لا تشرب أو تأكل أكثر من اللازم، ما جعلها تبدو أصغر من عمرها الحقيقي، كما أنها دائما ما ترتدي الألوان الزاهية التي تمنحها مظهرا أقل من عمرها الحقيقي.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384739

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