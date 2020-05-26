كنيسة المهد تعيد فتح أبوابها مع تخفيف قيود “كورونا”

كل الوطن – سبتونيك : أعادت كنيسة المهد في بيت لحم فتح أبوابها أمام المصلين والزائرين اليوم الثلاثاء بعدما بدأت السلطات الفلسطينية في تخفيف القيود التي فرضتها بالضفة الغربية‭ ‬المحتلة بسبب جائحة كورونا.

وحددت الكنيسة، عدد الحاضرين داخلها عند 50 شخصا على ألا يكون لديهم أي ارتفاع في درجات الحرارة وأن يلتزموا بوضع الكمامات الواقية.

وكانت الكنيسة مغلقة منذ الخامس من مارس/ آذار، وهو ما وجه ضربة لقطاع السياحة في بيت لحم.

وقالت وزيرة السياحة الفلسطينية رولا معايعة لرويترز “مولد السيد المسيح بعث الأمل في نفوس البشر منذ أكثر من 2000 سنة، وفتح الكنيسة اليوم سيبعث في ظني أمل العالم كله في أن هذا الوباء سينتهي، ليس فقط في فلسطين بل وفي العالم بأسره”.