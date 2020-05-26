تسجيل الدخول
» » احتجاز سفينة كويتية لنقل الماشية قبالة أستراليا بسبب كورونا

احتجاز سفينة كويتية لنقل الماشية قبالة أستراليا بسبب كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
احتجاز سفينة كويتية لنقل الماشية قبالة أستراليا بسبب كورونا

كل الوطن  – رويترز  :  قالت السلطات الأسترالية اليوم الثلاثاء، إنها تحتجز سفينة كويتية لنقل الماشية قبالة الساحل الغربي لأستراليا بعد تأكد إصابة 6 من أفراد طاقمها بكورونا.

وقال مارك مكجوان رئيس وزراء ولاية غرب أستراليا، إن السفينة “الكويت”، غادرت الشرق الأوسط يوم السابع من مايو، ورست قرب مدينة بيرث يوم 22 مايو بعدما أبلغت سلطات الهجرة والزراعة الأسترالية بأن بعض أفراد الطاقم حرارتهم مرتفعة.

اقرأ أيضا...

وأكدت الفحوص بعد ذلك إصابة 6 من أفراد الطاقم بالمرض الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد وجرى نقلهم إلى فنادق للعزل، بينما استفسر قائد شرطة الولاية من قوات حرس الحدود والسلطات الزراعية عن سبب السماح للسفينة بالرسو.

وأضاف مكجوان في مؤتمر صحفي متلفز أنه “يجب أن نتوصل إلى تسوية الوضع في أقرب وقت ممكن لكي يكون بإمكان السفينة مغادرة الميناء”.

وتفيد السجلات البحرية بأن المحطة السابقة التي توقفت فيها السفينة “الكويت” كانت ميناء حمد في قطر، وكان من المقرر أن تقوم بتحميل شحنة من آلاف رؤوس الأغنام لنقلها إلى الشرق الأوسط.

وأصبحت إدارة عمليات استقبال السفن القادمة مسألة شائكة في أستراليا بعد إصابة مئات من ركاب سفينة سياحية بفيروس كورونا في مارس الماضي، حيث أن نحو ربع الوفيات بسبب المرض في أستراليا، وعددها 102 حالة، مرتبط بالسفينة السياحية “روبي برنسيس” التي أصبحت أكبر مصدر منفرد لنقل العدوى في البلاد.

المصدر: رويترز

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384745

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.