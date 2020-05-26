كل الوطن – فريق التحرير – متابعات: أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة عن تسجيل (1931) إصابة جديدة ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 76726 حالة، وعدد الحالات النشطة 27865 حالة، منها 397 في حالة حرجة.

وأشار إلى تعافي 2782 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 48450 ، وتسجيل 12 حالة وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 411.

وبين أن عدد الفحوصات المخبرية الجديدة بلغت 16664 وبذلك يصبح إجمالي الفحوصات 738743 فحصاً ، وبين 25% من الحالات الجديدة للإناث بينما 75 % لذكور .

وأضاف العبدالعالي أن المؤتمر الصحفي اليومي سيتم تحويله إلى مؤتمر دوري