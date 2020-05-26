وأشار إلى تعافي 2782 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 48450 ، وتسجيل 12 حالة وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 411.

وبين أن عدد الفحوصات المخبرية الجديدة بلغت 16664 وبذلك يصبح إجمالي الفحوصات 738743 فحصاً ، وبين 25% من الحالات الجديدة للإناث بينما 75 % لذكور .

اقرأ أيضا...

وأضاف العبدالعالي أن المؤتمر الصحفي اليومي سيتم تحويله إلى مؤتمر دوري