كل الوطن – ديلي ميل: كشفت الشرطة الهندية، أمس الاثنين، عن القبض على رجل بتهمة قتل زوجته بطريقة لا تخطر على بال، وذلك بإدخال أفعى من نوع كوبرا إلى غرفتها ليتخلص من دفع مؤخر مهرها المرتفع.قتل زوجته بطريقة لا تخطر على بال ليتخلص من دفع مؤخر طلاقها

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن أشوك كومار، المسؤول في الشرطة بولاية “كيرالا الجنوبية” قوله، إن تسجيلات الهاتف أظهرت أن الزوج الذي يدعى سوراج، كان على اتصال مع متعاملي وحواة الثعابين، كما شاهد فيديوهات عن الثعابين على الإنترنت.

وأضافت الشرطة أن سوراج البالغ من العمر 27 عاما، حصل من حواة الثعابين على أفعى راسيل شديدة السمية، ودسها في فراش زوجته أوثرا، فعضتها ونفثت سمها في جسمها، لكنها لم تقتلها إذ تم علاجها في المستشفى لمدة شهرين تقريبا.

وبعدما نجت زوجته من سم الأفعى الأولى، حصل سوراج على كوبرا من معالج الثعابين، وأطلقها سرا باتجاه زوجته النائمة، التي كانت تتعافى في منزل والديها من عضة أفعى راسيل.

وقال بيان للشرطة: “سوراج بقي في نفس غرفة زوجته أوثرا، كما لو أن أمرا جللا لم يحدث، فيما تم نقل الزوجة إلى المستشفى حيث أكد الطبيب أنها فارقت الحياة”.

وكانت الزوجة من عائلة ثرية، لكن سوراج الذي كان يعمل في مصرف خاص، لم يكن في وضع مادي جيد، بسبب تبذيره راتبه على اللهو والسهرات.

وقال بيان الشرطة: “كان سوراج يخشى أن يؤدي طلب زوجته أوثرا الطلاق إلى اضطراره لدفع كل المهر”.

يذكر أن عقد الزواج نص على مهر مؤخر ضخم، يبلغ ما يقرب من 100 عملة ذهبية وسيارة جديدة ونحو 500 ألف روبية (حوالي 20000 دولار) نقدا.

المصدر:”ديلي ميل”