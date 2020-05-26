عباس يحضر العرض العسكري في موسكو في حال تمت دعوته

كل الوطن – سبتونيك : صرح السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، بأن الرئيس محمود عباس سيحضر العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو يوم 24 يونيو/حزيران في حال تم تأكيد الدعوة.

وقال السفير الفلسطيني لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول إمكانية حضور الرئيس الفلسطيني للعرض العسكري في موسكو: “بالطبع، إذا تمت الدعوة مثل يوم 9 مايو/أيار فسيشارك الرئيس”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، موعد إقامة العرض العسكري السنوي بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، في 24 حزيران / يونيو المقبل.

وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: “أوعز البدء بالاستعدادات للعرض العسكري تكريما للذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في العاصمة موسكو والمدن الأخرى. العرض في 24 يونيو – اليوم الذي

أقيم فيه العرض التاريخي الشهير للمنتصرين عندما سار الجنود في الساحة الحمراء ممن قاتل دفاعا عن موسكو ولينينغراد وحاربوا بالقرب من ستالينغراد وحرروا أوروبا واقتحموا برلين”.