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وفاة أشهر كومبارس كوميدي في السينما بمصر (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
وفاة أشهر كومبارس كوميدي في السينما بمصر (صورة)

كل الوطن – وكالات: أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة الكومبارس الكوميدي الشهير عبد النبي السيد، أحد المسنين الذين يعملون في الوسط الفني منذ سنوات طويلة.

وقالت وسائل الإعلام إن آخر أعماله كان مسلسل “عمر ودياب”، من بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر، عرض خلال موسم رمضان الماضي.

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وشارك عبد النبي السيد، في العديد من الأعمال الفنية منها فيلم “الحرب العالمية الثالثة”، من بطولة أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو وبيومي فؤاد، وجسد ضمن أحداث العمل دور “غاندي”، كما شارك في فيلم “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”، مع النجم الكوميدي محمد هنيدي، وغيرها من الأعمال الفنية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384771

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