د. عبدالمجيد الجلاَّل: قانون قيصر الأمريكي يرعب النظام السوري وداعميه!

لا حديث في سورية ، ولبنان ، وروسيا ، وإيران ، إلا عن قانون قيصر ، الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في شهر يونيو القادم !

في البدء ، قانون قيصر ، أو « قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية» أقره الكونغرس بمجلسيه ، في منتصف ديسمبر 2019 ، في سياق إقرار مشروع تمويل موازنة الدفاع لعام 2020 ، وقد صادق عليه الرئيس ترامب ، في نهاية الأمر ، ليصبح قانوناً نافذاً .

هذا القانون المُثير للجدل يفرض عقوبات جديدة على رئيس النظام السوري بشار الأسد ، وأركان نظامه ، وأجهزته العسكرية والاستخبارية ، والوزراء والنواب والمسؤولون الذين يعملون في دائرة ومحيط النظام .

كذلك يفرض القانون عقوبات على الأفراد والشركات الذين يمولون رئيس النظام، أو يقدمون المساعدة له ، كما يفرض عقوبات على العديد من المصالح السورية، ومنها مصرف سورية المركزي ، والخطوط الجوية السورية ، والمصانع السورية المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة ، وعلى كل من يشارك في مشاريع إعادة الإعمار التي تديرها الحكومة السورية .

ويعطي المشروع الصلاحية لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ، لدعم المنظمات الحقوقية ، التي تجمع الأدلة ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سورية منذ عام 2011 ، وحتى اليوم ، بهدف ملاحقتهم قضائياً ، إضافة إلى تجميد أصولهم المالية ، ومنعهم من الدخول إلى الولايات المتحدة .

ويستثني القانون المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات الإنسانية في سورية .

العقوبات الواردة في القانون ، بقوتها ، وتأثيرها ، تستهدف خنق النظام ، واقتصاده ، وتعطيل مصادر وأدوات تمويله ، وإضعاف الليرة السورية ، بما سيؤثر بالقطع ، على قدرة النظام على توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين .

كما تستهدف ثني المستثمرين الأجانب عن التعامل مع نظام الأسد ، وذلك في محاولةٍ من واشنطن لعدم مكافأة النظام السوري على كلّ ما ارتكبهُ من جرائم حربٍ منذ أن قامت الثورة ضدّه .

على كل حالٍ ، قانون قيصر ، هو نتاج جهود مضنية ، لنشطاء حقوق الإنسان، والأميركيين السوريين ، وأعضاء الكونجرس من كلا الحزبين ، الذين دفعوا من أجل فرض هذه العقوبات منذ سنوات ، فقد حاولوا تمريره منذ عام 2016 .

من أبرز ركائز هذا القانون ، توجيه العقوبات ، إلى الدول ذات الصلة بالنظام ، وتحديداً ، روسيا ، وإيران ، والعراق ، ولبنان ، إذ يفرض عقوبات ، على كيانات وأشخاص ، ممن يدعمون النظام، وعلى كل من يتعامل مع الحكومة السورية أو يمولها.

على سبيل المثال ، يستهدف القانون ضرب التجارة غير الشرعية القائمة حالياً بين النظام ، وحزب الله ، من خلال المعابر غير الشرعية ، والبالغ عددها نحو أربعة معابر يشرف عليها حزب الله ، وتمر عبرها البضائع والسلاح معاً ، من وإلى سورية.

بالمناسبة ، القانون ، جاء باسم ، منشق سوري ، كان اسمه الحركي قيصر ، قام بتهريب آلاف الصور إلى خارج سورية في عام 2013 ، فكشف الكثير من عمليات القتل الجماعي ، والتعذيب ، والجرائم الأخرى ، التي جرت ، في الشوارع ، والطرقات العامَّة ، وداخل السجون ، منذ اندلاع الثورة ضدّ النظام عام 2011 وحتى عام 2014. وهي بمثابة دليل ، على انتهاكات صارخة تبعث على الغثيان قام بها النظام السوري .

خلاصة القول ، التدخل العسكري الأمريكي ، لم يعد خياراً قابلاً للتطبيق ، ومن ثمَّ جاء إقرار قانون قيصر ، لمحاسبة النظام السوري ، وداعميه ، على كل الجرائم الوحشية ، التي وقعت في سورية منذ انطلاقة الثورة السورية في مارس عام 2011 ، وكما قال أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي ” يمكننا استخدام قوة الاقتصاد الأميركي لمحاسبة النظام ” .