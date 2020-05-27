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الأوقاف المصرية تعد خطة لفتح المساجد

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 54 ثانيةآخر تحديث : منذ 54 ثانية
الأوقاف المصرية تعد خطة لفتح المساجد

كل الوطن – وكالات: أعلن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، عن إعداد خطة لإعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

وقال جمعة: “أعدت الوزارة خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد، وسيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل”.

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وأشار إلى توجيهه بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد من يوم السبت المقبل، حيث ستبدأ الوزارة في توزيع 320 ألف متر سجاد صلاة جاهزة للتسليم للمديريات على مستوى البلاد.

ووجه كلا من رئيس القطاع الديني، ورئيس قطاع المديريات باتخاذ ما يلزم نحو تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384786

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