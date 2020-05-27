بثت الموافقة الكريمة على تغيير أوقات منع التجول وعودة بعض النشاطات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الفرح والسرور لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض المباركة، لما تحمله من حرص وسلامة على صحة الإنسان أولاً، فمنذ بداية أزمة فيروس كورونا بذلت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – جهوداً كبيرة في مواجهة فيروس كورونا “كوفيد 19 “، بدأت باتخاذ الحكومة قرارات استباقية تضمنت إجراءات احترازية وإجراءات وقائية صارمة، ولم تفرق في الحقوق الصحية بين مواطن ومقيم وحتى المخالف على أرضها، لتبهر العالم بأن “الإنسان يأتي أولاً” في جميع القرارات التي اتخذتها بشكل متواصل منذ بداية جائحة كورونا، لتقدم درساً عملياً تاريخياً لحقوق الإنسان عجزت عنه دول العالم، لتقف المملكة على رأس العالم أجمع كقائدة حقيقية فاعلة.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد صرح أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فقد صدرت الموافقة الكريمة على الآتي:
أولًا: ابتداءً من يوم الخميس 5 شوال 1441هـ الموافق 28 مايو 2020م حتى نهاية يوم السبت 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م، يتم ما يلي:
- تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً.
- السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.
- إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية:
1 – محلات تجارة الجملة والتجزئة.
2 -المراكز التجارية (المولات).
- التأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.
ثانيًا: ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م، يتم ما يلي:
- تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.
- استمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.
- السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
- استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.
- رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
- رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
- رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.
- من جهة أخرى أجمع أكاديميون وخبراء على أن تغيير أوقات السماح بالتجوال وفق ثلاث مراحل تنتهي بالعودة للحياة الطبيعية، وما رافقها من توسع في فتح الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، قرارات سديدة تقوم على رؤى متأنية تهدف لدفع عجلة الحياة والاقتصاد بعد ركود جاوز ثلاثة أشهر، وأن قرار السماح بإقامة صلاة الجماعة لجميع الفروض في المساجد كان أكثرها إسعاداً وملامسة للقلوب والأرواح، فهي ملاذ الخائفين، ومنها تصعد الدعوات بزوال الجائحة التي ضربت مناعة العالم وأدخلته نفقاً مظلماً وفرضت التباعد وألحقت الضرر بمختلف القطاعات.