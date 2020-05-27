بثت الموافقة الكريمة على تغيير أوقات منع التجول وعودة بعض النشاطات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الفرح والسرور لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض المباركة، لما تحمله من حرص وسلامة على صحة الإنسان أولاً، فمنذ بداية أزمة فيروس كورونا بذلت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – جهوداً كبيرة في مواجهة فيروس كورونا “كوفيد 19 “، بدأت باتخاذ الحكومة قرارات استباقية تضمنت إجراءات احترازية وإجراءات وقائية صارمة، ولم تفرق في الحقوق الصحية بين مواطن ومقيم وحتى المخالف على أرضها، لتبهر العالم بأن “الإنسان يأتي أولاً” في جميع القرارات التي اتخذتها بشكل متواصل منذ بداية جائحة كورونا، لتقدم درساً عملياً تاريخياً لحقوق الإنسان عجزت عنه دول العالم، لتقف المملكة على رأس العالم أجمع كقائدة حقيقية فاعلة.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد صرح أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فقد صدرت الموافقة الكريمة على الآتي:

أولًا: ابتداءً من يوم الخميس 5 شوال 1441هـ الموافق 28 مايو 2020م حتى نهاية يوم السبت 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م، يتم ما يلي:

تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً.

السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.

إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية:

1 – محلات تجارة الجملة والتجزئة.

2 -المراكز التجارية (المولات).

التأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

ثانيًا: ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م، يتم ما يلي: