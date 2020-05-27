كل الوطن – متابعات : أعلنت الخطوط السعودية عن اكمالها لجاهزيتها لاستئناف تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة، على إثر صدور الموافقة الكريمة في هذا الشان، وبالتنسيق مع الهيئة الهامة للطيران المدني، وما أعلنته من إجراءات لتنظيم إعادة تشغيل الرحلات الجوية داخل المملكة على عدة مراحل.

وأوضحت الخطوط السعودية، أن خطتها التشغيلية تتضمن في المرحلة الأولى تشغيل 60 رحلة داخلية يومية، تشمل مطارات الرياض – جدة – الدمام – المدينة المنورة – القصيم – أبها – تبوك – جازان – حائل – الباحة – نجران، على أن يتم التوسع في التشغيل خلال المراحل التالية حتى اكتمال التشغيل بطاقته الكاملة لجميع مطارات المملكة.

وأوضحت الخطوط السعودية، أنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الداخلية من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عبر الصالة الجديدة، – رقم 1 – مما يوفر المزيد من الخدمات لضيوف الناقل الوطني.

ونوهت الخطوط السعودية، أنها تواصل تشغيل رحلاتها الدولية المخصصة لإعادة المواطنين من العديد من دول العالم إلى المملكة، بناء على التوجيهات الكريمة برعاية المواطنين المتواجدين بالخارج وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.