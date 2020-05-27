وأظهرت جولة لوكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم على عدد من الشوارع العامة في مدينة أبها وضواحيها انتظام النقاط الأمنية في مواقعها وسط هطول الأمطار في ظل التزام كامل من قبل المواطنين والمقيمين بتعليمات منع التجول والبقاء في المنازل، فلا حركة في الشوارع الرئيسة والفرعية وداخل الأحياء، إلا لمنسوبي الجهات الحكومية والأهلية المستثناة من أمر منع التجول، وذلك أثناء تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين.

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