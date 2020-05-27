تحذير عاجل من المركز الوطني للأرصاد للمواطنين من صعدة حتى لحج

كل الوطن – مارب برس : طالب المركز الوطني للأرصاد المواطنين في عدة محافظات بالحيطة والحذر خلال الساعات القادمة بسبب تغير الظروف المناخية في المناطق الجبلية والساحلية والصحراوية .

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية ومتفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الغربية والجنوبية وأرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

حيث توقع المركز في نشرته هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً إلى لحج والضالع جنوباً وتمتد شرقاً على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، الضالع، شبوة وهضبة حضرموت.

كما توقع هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الغربية والجنوبية الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة الشدة أحياناً على أرخبيل سقطرى.

وحذر المركز المواطنين بالمناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان وعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه المواطنين بالمناطق الصحراوية والسهول الساحلية من ارتفاع الحرارة نهاراً، وكذا الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأشار إلى أن درجات الحرارة العظمى ستكون مرتفعة على المناطق الصحراوية والساحلية، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى يوم أمس بسيئون 2ر41 وعدن 0ر36 درجة مئوية، في حين تكون الرياح حول أرخبيل سقطرى شديدة السرعة تصل إلى أكثر من 25 عقدة.

وقد سٌجلت كمية الأمطار التي هطلت أمس على محافظات الضالع 5ر34 ملم، المعافر ـ تعز 7 ر 33 ملم، المحويت 6ر15 ملم، ريمة 4ر15 ملم، إب 5ر8 ملم، السدة 4ر5 ملم وحجة 3ر7 ملم، كانت خارج نطاق محطات الرصد الجوية، جعلها الله أمطار خير وبركة.