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المكسيك.. تسجيل أعلى معدل وفيات يومي منذ تفشي كورونا فيها

كل الوطن- فريق التحرير
2020-05-27T04:39:37+03:00
2020-05-27T04:40:42+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
المكسيك.. تسجيل أعلى معدل وفيات يومي منذ تفشي كورونا فيها
كل الوطن  – المكسيك- رويترز :  أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 501 حالة وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى معدل وفيات تسجله البلاد في يوم واحد منذ تفشي الفيروس فيها.

وبلغت حصيلة الوفيات بالفيروس في المكسيك 8134 حالة، والإصابات 74560 حالة، حسب بيانات جديدة قدمتها وزارة الصحة المكسيكية الثلاثاء.

وتشير هذه الإحصائية إلى ارتفاع معدل الإصابات اليومية بواقع 3455 حالة منذ الاثنين، علما أن عدد الحالات الجديدة كان الاثنين 2485.

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وخلال الساعات الـ24 الماضية شهد معدل الوفيات اليومية بالفيروس قفزة غير مسبوقة مسجلا زيادة بأكثر من مرتين، وذلك بعدما كان عدد الوفيات الجديدة الاثنين 239 حالة، مقابل 501 الثلاثاء.

وتأتي المكسيك حاليا في المركز الرابع بين دول أمريكا اللاتينية من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد البرازيل وبيرو وتشيلي.

إصابات كورونا في المكسيك تتجاوز الـ70 ألف حالة

إصابات كورونا في المكسيك تتجاوز الـ70 ألف حالة

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384825

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