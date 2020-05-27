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الأردن: لجنة الأوبئة توصي بفتح تدريجي لمختلف القطاعات

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : منذ 6 ثواني
الأردن: لجنة الأوبئة توصي بفتح تدريجي لمختلف القطاعات

كل الوطن –   ار تى – وكالات  :  أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر أن اللجنة الوطنية للأوبئة، أوصت بالبدء بـ”الفتح التدريجي” للقطاعات المستثناة من العمل بدءا من 7 يونيو المقبل.

وقال: “سيستمر الفتح التدريجي للقطاعات المغلقة احترازيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حتى منتصف يوليو المقبل”.

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وأضاف، أن “التوصية التي لم ترفع بعد إلى مجلس الوزراء، وحددت شروطا صحية لفتح القطاعات غير المصرح لها بالعمل حتى الآن مثل المساجد والمقاهي والنوادي الرياضية، ولم تقر بعد”.

وحددت اللجنة في توصيتها جدولا زمنيا لفتح تلك القطاعات على مراحل يفصل بينها 7 أيام على الأقل، فيما ستخاطب وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بشأن الشروط الصحية المطلوب اتباعها عند استئناف فتح المساجد أمام المصلين.

واتخذت الحكومة مجموعة إجراءات وقرارات للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، منذ مارس الماضي، كان بينها إغلاق المساجد والكنائس، وتعليق كافة النشطات الرياضية والمجتمعية حتى إشعار آخر.

المصدر: RT + وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384833

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