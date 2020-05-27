تسجيل الدخول
» » قناة فرنسية تثير غضب الجزائريين: الحراك الشعبي في الجزائر “لتحرير الكبت الجنسي” (صورة)

قناة فرنسية تثير غضب الجزائريين: الحراك الشعبي في الجزائر “لتحرير الكبت الجنسي” (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
قناة فرنسية تثير غضب الجزائريين: الحراك الشعبي في الجزائر “لتحرير الكبت الجنسي” (صورة)

كل الوطن – وكالات: أثار فيلم وثائقي بعنوان “الجزائر حبيبتي” حول الحراك الاحتجاجي في الجزائر عرضته القناة الفرنسية الخامسة الثلاثاء، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهم المنتقدون القناة الفرنسية بتشويه محتوى الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة وكانت شرارته اندلعت منذ الـ22 فبراير من العام الماضي.

اقرأ أيضا...

واعتبر العديد من الجزائريين أن الفيلم الذي أنجزه الصحفي الفرانكو جزائري مصطفى كسوس، أظهر الشباب المشاركين في الحراك يحتسون الكحول ويبرز موضوع الكبت الجنسي لهم، ويظهر فتيات يدخن في إشارة إلى الرغبة في اعتماد نمط حياة يكرس المساواة.

5ecd988e4c59b71d7645564e - كل الوطن
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384844

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.