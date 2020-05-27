مصر.. ارتفاع عدد وفيات الأطباء بفيروس كورونا

كل الوطن – وسائل إعلام مصرية: أعلن عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في مصر إبراهيم الزيات، اليوم الأربعاء، أن عدد الأطباء المتوفين بفيروس كورونا ارتفع بعد وفاة طبيبين جديدين.

وأشار إلى أن عدد الأطباء المتوفين بلغ 22 طبيبا، وذلك بعد وفاة الدكتور صالح الشيمي، أستاذ الجلدية طب عين شمس، والدكتورة مشيرة محفوظ استشارية الأشعة بمستشفى صدر المحلة.

يأتي ذلك بعدما نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، أخصائي الحميات بمستشفى حميات إمبابة، والدكتور أحمد النني طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنها، والدكتور وليد يحيي عبد الحليم طبيب مقيم نساء بمستشفى المنيرة، إثر وفاتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، قد أعلنت منذ يومين أن مصر شهدت 11 وفاة بين أفراد الأطقم الطبية، بالإضافة إلى إصابة 291 بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، بينهم 69 طبيبا وطبيبة.