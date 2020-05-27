الكويت.. 3 وفيات و692 إصابة جديدة بكورونا

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 وفيات و692 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، مقابل 7 وفيات و608 إصابة في اليوم السابق.

وارتفعت بذلك حصيلة الحالات المسجلة في البلاد إلى 175 وفاة و23267 إصابة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن 640 مريضا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 7946.