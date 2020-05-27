حملة اعتقالات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية

كل الوطن – وكالات: أفادت وسائل إعلام بأن الجيش الإسرائيلي نفذ حملة اعتقالات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت مصادر إعلامية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل فجر اليوم الأربعاء شخصين في بلدة قفين وشخصا آخر في بلدة فرعون في محافظة طولكرم، بالإضافة إلى ثلاثة اعتقالات أخرى في محافظة رام الله، وبين الموقوفين محمود بدر الخواجا من قرية نعلين، وهو سبق أن أصيب قبل شهرين جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه وابن عمه سفيان الخواجا على مدخل البلدة.

كما أشارت المصادر إلى اعتقال فلسطينيين اثنين مساء أمس، عند حاجز أقيم في مدخل مدينة قلقيلية وعند حاجز زعترة العسكري جنوبي نابلس.

ولفتت المصادر إلى أن فلسطينيين رشقوا عناصر الجيش الإسرائيلي بالحجارة في بعض المناطق.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بعد تعليقا رسميا على هذه الأنباء.