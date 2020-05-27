عُمان تقرر رفع الإغلاق الصحي عن مسقط

كل الوطن – د ب أ: أعلنت لجنة مواجهة كورونا في سلطنة عمان اليوم الاربعاء رفع الإغلاق الصحي عن محافظة مسقط بداية من بعد غد الجمعة .

وقررت اللجنة ، في بيان عقب اجتماع عقدته اليوم برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية ، إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية بداية من الأحد المقبل ، مشددة على ضرورة عودة ما لايقل عن 50 بالمئة من موظفي كل جهة .

وطالبت اللجنة رئيس الوحدة اتخاذ القرار المناسب لضمان انتظام أداء الوحدة الحكومية لأعمالها وخدماتها مع وضع الضوابط الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتشار المرض