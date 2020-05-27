تسجيل الدخول
» » عُمان تقرر رفع الإغلاق الصحي عن مسقط

عُمان تقرر رفع الإغلاق الصحي عن مسقط

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
عُمان تقرر رفع الإغلاق الصحي عن مسقط

كل الوطن – د ب أ: أعلنت لجنة مواجهة كورونا في سلطنة عمان اليوم الاربعاء رفع الإغلاق الصحي عن محافظة مسقط بداية من بعد غد الجمعة .

وقررت اللجنة ، في بيان عقب اجتماع عقدته اليوم برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية ، إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية بداية من الأحد المقبل ، مشددة على ضرورة عودة ما لايقل عن 50 بالمئة من موظفي كل جهة .

اقرأ أيضا...

وطالبت اللجنة رئيس الوحدة اتخاذ القرار المناسب لضمان انتظام أداء الوحدة الحكومية لأعمالها وخدماتها مع وضع الضوابط الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتشار المرض

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384864

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.