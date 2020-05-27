جدة – واس : واكبت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الجهات المعنية التابعة لها الجهود التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمنع تفشي فيروس كورونا منذ بدء الجائحة، عبر اتخاذها لعدة إجراءات إدارية وصحية وتوعية وإسهامها في حزمة من البرامج والمبادرات وفق متطلبات الإجراءات الاحترازية التي أقرها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

وتمكنت الوزارة من تسهيل إجراءات عودة 450 ألف معتمر إلى ديارهم سالمين، وتيسير مغادرة أكثر من 60 ألف معتمر خلال 5 أيام منذ قرار تعليق الرحلات الجوية في المملكة، ومغادرة أكثر من 1500 معتمر كانوا عالقين في المملكة بسبب إغلاق الأجواء في شهر أبريل بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية.

كما مكنت 40 ألف معتمر كانوا متواجدين في المدينة المنورة من القدوم إلى مكة المكرمة لإنهاء أداء نسكهم، و استضافة 2000 معتمر ممن لم يستطيعوا العودة إلى ديارهم بسبب إغلاق الرحلات الجوية.

مما يذكر أن اللجنة الإشرافية برائسه وكيل الوزارة لشؤون الحج التي تم تشكيلها بتوجيه من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أسهمت في تنفيذ 23 مبادرة منذ بدء جائحة كورونا بهدف التخفيف من آثارها بمكة المكرمة والمدينة المنورة.