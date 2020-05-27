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قوات التحالف تسقط مجموعة طائرات مسيرة للحوثيين فوق مدينة نجران

كل الوطن- فريق التحرير
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية
قوات التحالف تسقط مجموعة طائرات مسيرة للحوثيين فوق مدينة نجران

كل الوطن   –  واس :  أعلنت قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في مدينة نجران.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه الأماكن المدنية في مدينة نجران، بحسب البيان.

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ونوه المتحدث إلى استمرار الحوثيين “بانتهاك القانون الدولي والإنساني”، بإطلاق الطائــرات المسيّرة، والاستهداف “المتعمد” للمدنيين والتجمعات السكانية، “مهددة حياة المدنيين”.

وشدد المالكي على أن هذه الأعمال “العدائية الإرهابية” باستخدام الطائرات دون طيار، تمثل “انتهاكا صارخا” للقانون الدولي، وتأكيدا لرفض الحوثيين مبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد،  التي بدأت بتاريخ 9 أبريل/نيسان من العام الجاري.

وأشار المتحدث إلى عدم وجود أي استجابة من قبل الحوثيين، مؤكداً استمرار القوات المشتركة للتحالف باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لردع الحوثيين وتدمير قدراتهم “بكل صرامة”، بما يتوافق مع معايير القانون الدولي، بحسب المص

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384886

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