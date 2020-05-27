مسلمو إثيوبيا ومسيحيوها : إذا تطلب الأمر التضحية من أجل إكمال سد النهضة سنفعل

كل الوطن- وكالات- “إينا” : دعا قادة دينيون إثيوبيون الحكومة إلى استكمال سد “النهضة” الكبير إلى جانب إجراء مفاوضات عادلة مع الدول المشاطئة لنهر النيل.

وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية “إينا” أكد مجلس أديان إثيوبيا، وهو مجلس يضم سبع مؤسسات، في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس، “حق إثيوبيا الطبيعي في تطوير نهر النيل”، وأوصى بمواصلة المفاوضات الثلاثية.

وقال بطريرك الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية ماثياس، إن الحكومة بحاجة إلى استكمال السد على أساس التفاهم المتبادل مع دول المصب ودون تدخل خارجي.

وأشار إلى أن الإثيوبيين ساهموا كثيرًا في التمويل لبناء السد على أمل تحسين سبل عيشهم وتنمية البلاد.

وأكد ماثياس أنه ينبغي على الحكومة، أن تواصل التزامها ببناء السد وإكماله لصالح الجمهور، دون الإضرار بالدول المشاطئة لنهر النيل.

وقال أمين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإثيوبية، ممثل رئيس المجلس الشيخ قاسم محمد تاج الدين، إنه يجب على الحكومة استكمال السد إلى جانب المفاوضات العادلة مع مصر والسودان لصالح مواطنيها الذين يعيشون في ظلام ولا يحصلون على الكهرباء.