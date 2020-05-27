مرفت غزاوى : (عَظمة لسانك )

كما نعرف جميعاً ان اللسان هو عضلة و ليس عظمة كما يُقال أحياناً ، ولكن( عظْمة لسانك )المقصود بها ان الكلام صدر من الشخص نفسه و أقر بهو لم ينقله عن غيره ، و أيضاً تدل على ان الحديث نابعاً من القلب و به الكثير من المصداقية ..

و ان تحدثنا عن عَظَمة اللسان فانها ايضا غير مرئية و لكنها تترك أكبر الأثر في المتلقي و تعكس فخامة و أناقة الفكر لصاحبها ..

من الذكاء التفكير في الكلمات قبل النطق بها و كما قيل فإن لكل مقام مقال ..فهفوات اللسان تُحدث أحياناً انهيارات كثيرة و في الغالب يكونالإصلاح صعباً ، اختيار المفردات و وضعها في مكانها الصحيح هو حرفة و ابداع تماماً كالقطع التي تكمل الصورة و تجعلها ذات جمال يعبر عنالمضمون ..

اللسان هو المنبر الذي نستعرض من خلاله أفكارنا و شخصياتنا و هو حبل الوصل الذي نمده بيننا و بين من نتعامل معهم في حياتنا بشكل عام بدايةمن الاسرة مروراً بكل من نصادف يومياً في حياتنا، و نهاية بحديث الانسان مع نفسه سواء همس بكلماته لنفسه او رددها لإنعكاس صورته في المرآة..و هذا يحدث فعلا ..

النقاش الهادف دون انفعال و ترك مساحة للاخرين بشرح وجهات النظر المختلفة و إجادة فن الإنصات و السيطرة على اللسان يكسب صاحبه القبولو يمده بقوة فحتى في صمته سيتمتع بالهيبة ..

نبرات الصوت أيضاً لها مفعول سحري ، فكلما كانت هادئة واثقة و واضحة فانها تجد طريقها لنفس المتلقي بسهولة و انسيابية ..

نطق الكلمة بلطافة و ابتسامة حتى ولو كانت قاسية فسيكون لها القبول في نفس المتلقي دون حزازات و ربما تطفيء شعلة الغضب أو تلين عنادالموقف ..

الإبداع في اختيار المفردات يتجلى في الحديث الودي ، نعم أعزائي نقطف من المفردات أجملها و اكثرها رونقاً لنزين الحوار و كاننا نقطف الازهاراليانعة من بستان الحروف حتى يعتاد من نتحدث اليه على العبير المصاحب لكلماتنا فيبادلنا بأفضل منه ..

كبوات اللسان هي بالفعل ككبوات الحصان فصدق من قال أن .. (لسانك حصانك )

الكاتبة مرفت فاروق غزاوى

كل الوطن