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مصر.. 19 حالة وفاة و910 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-28T00:15:08+03:00
2020-05-28T00:15:24+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 39 ثانيةآخر تحديث : منذ 39 ثانية
مصر.. 19 حالة وفاة و910 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الأربعاء، أنها سجلت 19 حالة وفاة و910 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا بلغ 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين.
وأكدت أنها تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384924

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