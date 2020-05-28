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الكرملين: بوتين وبن سلمان يبحثان سوق الطاقة ويؤكدان أهمية اتفاق “أوبك+”

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-28T00:32:08+03:00
2020-05-28T00:33:53+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
الكرملين: بوتين وبن سلمان يبحثان سوق الطاقة ويؤكدان أهمية اتفاق “أوبك+”

كل الوطن – وكالات: أعلن الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحثا في مكالمة هاتفية اليوم الوضع في سوق الطاقة العالمية، وأكدا أهمية اتفاق “أوبك+”.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية اليوم الأربعاء، أن بوتين وبن سلمان “تبادلا الآراء حول الوضع في سوق الطاقة العالمية، وأكدا أهمية الجهود المشتركة المبذولة من الطرفين التي أسفرت عن التوصل في أبريل 2020 إلى اتفاق حول خفض إنتاج النفط في إطار مجموعة “أوبك+”.

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وأضاف أن الجانبين اتفقا على “مواصلة التنسيق المكثف حول هذه القضية عبر قنوات وزارتي الطاقة” في البلدين.

كما تطرق بوتين وبن سلمان إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالتعاون بين روسيا والسعودية “في ضوء نتائج زيارة الرئيس الروسي للرياض في أكتوبر 2019”.

وأضاف البيان أن الرئيس الروسي هنأ ولي العهد السعودي بحلول عيد الفطر السعيد.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384926

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