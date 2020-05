واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين كبيرين في البرنامج النووي الإيراني

كل الوطن – وكالات: أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن إدراج اثنين من كبار المسؤولين في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، على قائمة العقوبات الأمريكية.

وجاء في بيان عن الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء، أن العقوبات شملت ماجد أغائي وأمجد سازغار بسبب دورهما في تطوير صناعة أجهزة الطرد المركزي في إيران.

Today, I am ending the sanctions waiver for JCPOA-related projects in Iran, effective in 60 days. Iran’s continued nuclear escalation makes clear this cooperation must end. Further attempts at nuclear extortion will only bring greater pressure on the regime.