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مصرع 5 مرضى كورونا بحريق في أفضل مستشفيات بنغلاديش

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
مصرع 5 مرضى كورونا بحريق في أفضل مستشفيات بنغلاديش

كل الوطن – بنا: لقي 5 مصابين بفيروس كورونا حتفهم في حريق اندلع يوم الأربعاء في أحد مستشفيات دكا، عاصمة بنغلاديش.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في دكا ساجد حسين، إن الحريق اندلع بوحدة حديثة الإنشاء مخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا في مستشفى “يونايتد هوسبيتال” بالعاصمة، ما أسفر عن مصرع المرضى الـ5 الموجودين داخل الوحدة.

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وأضاف: “أخرجنا جثثا متفحمة لأربعة رجال، وجثة تعود لامرأة من تحت الأنقاض”، موضحا أن الضحايا كانوا قيد الحجر الصحي بالمستشفى بعدما ظهرت عليهم أعراض الإصابة فيروس كورونا، وأكد أن المرضى في المبنى الرئيسي للمستشفى لم يصابوا بأذى.

يشار إلى أن المستشفى الذي تعرض للحريق بني في ثمانينات القرن الماضي، وسعته 450 سريرا، ويعد أحد أفضل المنشآت الطيبة في بنغلاديش.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384943

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