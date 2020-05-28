البيت الأبيض: ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًا بشأن الشبكات الاجتماعية

كل الوطن — د ب أ : قالت المُتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم توقيع أمر تنفيذي بشأن مواقع التواصل الاجتماعي، في غضون خلافه مع شبكة تويتر.

تصريحات ماكناني قالتها للصحفيين خلال تواجدهم على متن رحلة العودة من ولاية فلوريدا إلى واشنطن، حيث كانوا رفقة ترامب لدى حضور حدث الإطلاق التاريخي لمهمة وكالة ناسا للفضاء، التي تم تأجليها نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

ولم تقدم مُتحدثة البيت الأبيض أي تفاصيل أخرى للصحفيين، لكن حديثها يأتي بعد أن انتقادات وجهها ترمب لوسائل التواصل الاجتماعي، وتهديده بـ”تنظيمها أو وقفها” لأنها تسكت أصوات المحافظين، حسب تعبيره، وذلك في أعقاب أزمته مع موقع التدوينات القصيرة تويتر، الأربعاء.

وكان تويتر وضع مُلصقا على تغريدتين للرئيس الأميركي دونالد ترمب، حول تصويت الناخبين عبر البريد، وتعتبر هذه الملصقات أن الرئيس الأميركي يروج لـ”معلومات مضللة” تحتاج إلى التحقق منها.