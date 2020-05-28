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السعودية.. 1644 إصابة جديدة بكوفيد 19 وتعافي 3531

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : منذ 28 ثانية
السعودية.. 1644 إصابة جديدة بكوفيد 19 وتعافي 3531

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن تسجيل 1644 إصابة جديدة بكوفيد 19، وتعافي 3531، توزعت في مختلف المدن والمناطق، كما سجلت وفاة 16 حالة، وبالتالي بلغ إجمالي المتعافين 54.553 حالة، ومجمل الوفيات 441.

وسجلت الرياض 611 إصابة، وجدة 360، ومكة المكرمة 148، والدمام 101.

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هذا وبدأت السعودية اليوم، تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً.

كما تم السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول. إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية:

1ـ محلات تجارة الجملة والتجزئة.
2ـ المراكز التجارية (المولات).

مع التأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384962

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