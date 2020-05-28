تسجيل الدخول
» » الجمارك السعودية تحبط تهريب أكثر من 1.7 مليون حبة كبتاغون

الجمارك السعودية تحبط تهريب أكثر من 1.7 مليون حبة كبتاغون

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-28T17:35:05+03:00
2020-05-28T17:39:50+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
الجمارك السعودية تحبط تهريب أكثر من 1.7 مليون حبة كبتاغون

كل الوطن – متابعات: أحبطت الجمارك السعودية بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى المملكة بحسب ما اورده موقع العربية نت.

وأوضحت الجمارك أنها أحبطت تهريب أكثر من 1.7 مليون حبة كبتاغون مخدرة، كما ألقي القبض على 5 أشخاص تورطوا في استقبالها.

اقرأ أيضا...

موضوع يهمك?أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” شون روبرتسون، ليل الأربعاء إلى الخميس، أن القوات الأميركية تحتفظ…البنتاغون: الشراكة السعودية الأميركية الدفاعية طويلة الأمد البنتاغون: الشراكة السعودية الأميركية الدفاعية طويلة الأمد أميركا

وأفادت بأن جزءا من المخدرات ضُبط في الميناء الجاف بالرياض، وبقية الكمية ضُبطت في عمليتين منفصلتين بمنفذ الحديثة.

وفي جميع المحاولات عمد المهربون إلى محاولة إخفاء المخدرات داخل شاحنات النقل بطريقة فنية.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384964

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.