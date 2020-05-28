شرطة عسير: مقتل 6 مواطنين وإصابة 3 في حادث إطلاق نار بالأمواه

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد محمد الدباش، بأن الجهات الأمنية باشرت صباح أمس الثلاثاء، بلاغاً عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه، نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الخدمة الطبية، وضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة، وجارٍ استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وزير دولة إسلامية يُشَبه الزوجات بفيروس كورونا فتنهال عليه الانتقاداتعلماء روس.. بروتين حليب الثدي والماعز قد يكون مفتاحا لمحاربة “كوفيد-19”مصرع 5 مرضى كورونا بحريق في أفضل مستشفيات بنغلاديشمصر.. 19 حالة وفاة و910 حالة جديدة مصابة بفيروس كوروناعُمان تقرر رفع الإغلاق الصحي عن مسقطالكويت.. 3 وفيات و692 إصابة جديدة بكورونامصر.. ارتفاع عدد وفيات الأطباء بفيروس كوروناكورونا حول العالم.. الإصابات تعود للارتفاع والوفيات تتجاوز 350 ألفادراسة تكشف عدم وجود طفرات لفيروس كورونا تزيد من قدرته على الانتشار!خطة من 3 مراحل.. السعودية تبدأ برفع الحظر المفروض داخل المملكة تدريجيا