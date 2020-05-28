شرطة عسير: مقتل 6 مواطنين وإصابة 3 في حادث إطلاق نار بالأمواه

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد محمد الدباش، بأن الجهات الأمنية باشرت صباح أمس الثلاثاء، بلاغاً عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه، نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الخدمة الطبية، وضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة، وجارٍ استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.