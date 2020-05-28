مصر تسجل أكثر من 1100 إصابة جديدة في يوم واحد لأول مرة منذ تفشي كورونا.. الإجمالي يتخطى 20 ألفًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لأول مرة منذ تفشي الوباء في فبراير شباط الماضي، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 20 ألفًا و793 حالة إصابة، الخميس.

وفيما يخص أعداد الوفيات، أعلنت السلطات المصرية، تسجيل 29 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالمرض، الخميس، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 845 شخصًا

وتشهد أعداد الإصابات الجديدة في مصر، ارتفاعًا ملحوظًا، منذ أيام، بينما شددت السلطات المحلية من إجراءاتها، خلال إجازة عيد الفطر، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وشفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.

كانت مصر، أعلنت في مايو أيار الجاري، خطة للتعايش مع فيروس كورونا، وبموجبها سيتم تخفيف بعض القيود الاحترازية التي اعتمدتها الحكومة.

وبداية من السبت المقبل، سيسري تطبيق حظر تجول لمدة 15 يومًا، من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا، في حين سيتم إغلاق المحال التجارية والحرفية، والمراكز التجارية بداية من الخامسة مساءً إلى السادسة صباحًا.