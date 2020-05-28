ضبط موظف بالبحيرة ادعى أنه المهدى المنتظر وروج أفكارا مغلوطة عن الإسلام

كل الوطن اليوم السابع : تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من إلقاء القبض على موظف إدارى بمجلس مدينة كوم حمادة، لاتهامه بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، تروج لأفكار مغلوطة عن الدين الإسلامى، وادعائه أنه المهدى المنتظر.
وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملاباسات الواقعة.
وتضمنت صفحات المتهم الذى يدعى “ع.ف .د” 54سنة وحاصل على دبلوم فنى هجوما شديدا على مؤسسات الدولة خاصة الأزهر الشريف، الذى وصف علماءه بالضالين.
كما تضمنت صفحته على موقع الفيس بوك زعمه أنه من الأشراف المنتسبين إلى الرسول صلى عليه وسلم، وأنه صاحب معجزات إلهية، وكذلك روجت صفحته الشخصية لعمليات بيع الآثار الفرعونية، والتى نشر خلالها مجموعة من التماثيل التى يشتبه أنها أثرية.
يذكر أن مركز كفر الدوار بالبحيرة قد شهد فى شهر مارس الماضى ادعاء شخص مسن من أمام أحد المساجد أنه المهدى المنتظر .
وأكد صاحب الواقعة أنه “المهدي المنتظر” الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره في آخر الزمان ليحكم في الأرض وينشر العدل.
وظهر الرجل في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقف أمام أبواب أحد المساجد، مرددًا بأنه “المهدي المنتظر”.