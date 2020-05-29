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إمارة المدينة: استمرار تعليق حضور المصلين إلى المسجد النبوي

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
إمارة المدينة: استمرار تعليق حضور المصلين إلى المسجد النبوي

كل الوطن – الرياض: نوهت إمارة منطقة المدينة المنورة اليوم الخميس، إلى استمرار تعليق حضور المصلين إلى المسجد النبوي الشريف حتى إشعار آخر .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385017

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