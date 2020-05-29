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سفير بريطانيا لدى الرياض يدعو “الحوثيين” لوقف هجماتهم على السعودية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : منذ 40 ثانية
سفير بريطانيا لدى الرياض يدعو “الحوثيين” لوقف هجماتهم على السعودية

القاهرة – سبوتنيك    :  أدان السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية، نيل كورمبتون، اليوم الخميس، هجمات تم شنها على منطقة نجران جنوب غربي السعودية من قبل “الحوثيين” بحسب إعلان التحالف بقيادة السعودية.

. وقال السفير كورمبتون، في تغريدة على حسابه في “تويتر”:

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“‏أدين الهجمات التي شنها الحوثيون أمس عبر الحدود واستهدفت مدينة نجران باتجاه أهداف مدنية ولحسن الحظ تم إسقاطها”.

وأضاف: “إذا أراد الحوثيون أن يظهروا أنهم جادون بشأن السلام، فعليهم التوقف عن مثل هذه الهجمات والموافقة على مقترحات غريفيث”.

وكان التحالف العربي أعلن، على لسان المتحدث الرسمي باسمه العقيد الركن تركي المالكي، أمس الأربعاء، اعتراض وإسقاط طائرات مُسيرة، اتهم جماعة الحوثيين، بإطلاقها باتجاه الأعيان المدنية في مدينة نجران.

وقال المالكي إن “الحوثيين ارتكبوا أكثر من 4455 اختراقاً لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد التي أعلنها التحالف في 9 أبريل الماضي”.

وذكر أن “تلك الاختراقات باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ الباليستية”، مؤكداً “استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الاجراءات الرادعة ضد الحوثيين لتحييد وتدمير قدراتهم”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385026

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