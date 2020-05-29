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الأمم المتحدة تحتاج إلى 2.4 مليار دولار لليمن وتحذر من إفلاس وكالات الإغاثة

كل الوطن- فريق التحرير
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
الأمم المتحدة تحتاج إلى 2.4 مليار دولار لليمن وتحذر من إفلاس وكالات الإغاثة

كل الوطن   – رويترز :    الأمم المتحدة تريد 2.4 مليار دولار لليمن وتحذر من إفلاس وكالات الإغاثة

قال مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، يوم الخميس، إن الوكالات الأممية التي تحاول مساعدة الملايين في اليمن، معرضة لخطر الإفلاس.

وأعلن مارك لوكوك عن حملة لجمع نحو 2.4 مليار دولار الأسبوع المقبل لأكبر عملية إغاثة في العالم.

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وصرح لوكوك: “لا توجد طريقة لوصف هذا الوضع بخلاف أنه مثير للقلق.. هل العالم مستعد ببساطة لمشاهدة اليمن يسقط من حافة الهاوية؟”.

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وأضاف: “معظم وكالات الأمم المتحدة على بعد أسابيع قليلة من الإفلاس.. لم تكن الأموال قليلة بهذا الشكل مطلقا لعملية الإغاثة في اليمن.. في العام الماضي، كان التمويل جيدا بشكل أساسي لأن دول المنطقة كثفت جهودها ونأمل أن يحدث ذلك هذه المرة”.

وبين لوكوك أنه من أصل 2.4 مليار دولار مطلوبة لتمويل عملية الإغاثة لبقية العام، هناك 180 مليون دولار لمكافحة تفشي فيروس كورونا في اليمن، حيث قالت الأمم المتحدة إنه يتفشى بسرعة.

ويحتاج نحو 80 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 24 مليون نسمة إلى المساعدة، وتعاني البلاد من صراع منذ أن أطاحت جماعة الحوثي بالحكومة اليمنية من العاصمة صنعاء عام 2014.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385043

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