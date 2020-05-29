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مدينة أمريكية باسم مناضل عربي.. ونيويورك تايمز تحيي ذكراه

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : منذ 45 ثانية
مدينة أمريكية باسم مناضل عربي.. ونيويورك تايمز تحيي ذكراه
كل الوطن  – متابعات- وكالات:  أشادت السفارة الأمريكية على صفحتها الرسمية على فيسبوك بالزعيم المناضل عبد القادر الجزائري، وذلك في ذكرى وفاته في 26 من مايو، وهو اليوم الذي توفي فيه الأمير عبد القادر في المنفى عام 1883م.

وأضافت السفارة الأمريكية أن الأمير عبد القادر أصبح زعيما مقاومة الاحتلال الفرنسي للجزائر موضع إعجاب واسع النطاق ليس في بلده الأصلي فحسب، بل في جميع أنحاء العالم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة النهار الجزائرية فقد كتبت السفارة أيضا عن وصول سمعة عبد القادر إلى قلب أمريكا، حيث سميت مدينة القادر في عام 1845، بولاية أيوا على اسمه، منوهة أن صحيفة نيويورك تايمز كتبت أيضا في نعيه.

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وأشارت إلى أن الرئيس أبراهام لنكولن كتب إلى عبد القادر شخصيا لشكره على تدخله لإنقاذ حياة الآلاف من المسيحيين خلال أعمال الشغب التي وقعت في دمشق عام 1860م.

وأوضحت أن السفارة كتبت في تكريمها  لذكرى الأمير عبد القادر وإرثه المستمر، ” نبل شخصيته أكسبه إعجاب العالم”.

يذكر أن وزارة الثقافة الجزائرية، كانت قد قررت المشاركة في مزاد علني أقيم في باريس من العام الماضي لبيع وثائق الأمير عبد القادر الجزائري.

وقد قدمت الجزائرمبلغا مهما لهذا الغرض، حيث تسعى الحكومة الجزائرية لاسترجاع هذه الوثائق بالمشاركة في هذا المزاد.

وتقوم السلطات الجزائرية بإحياء فعاليات ذكرى مبايعة الأمير عبد القادر بمسقط رأسه بولاية معسكر، وهي المناسبة التي دأبت الحكومة على إحيائها في كل سنة.

الجزائرى عبد القادر - كل الوطن

الجزائرى المحارب - كل الوطن

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385058

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