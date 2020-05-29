تعقيم 69 جامع في العاصمة المقدسة

كل الوطن – الرياض: تواصل وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة العمل على تطهير و تعقيم المساجد في جميع أحياء العاصمة المقدسة ، في إطار برنامج متكامل وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا .

وأوضح مدير عام الصحة العامة المهندس / محمد بن عبدالباسط باحارث أنه تم الانتهاء من تعقيم (69) جامع في أحياء متفرقة بالعاصمة المقدسة عبر فرق ميدانية متخصصة ومازالت الأعمال جارية .

وأشار باحارث إلى أن هذه الأعمال تأتي بمتابعة وتوجيهات مستمرة من معالي أمين العاصمة المقدسة م. محمد بن عبدالله القويحص ، وبإشراف مباشر من وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد وفق توجيهات القيادة الرشيدة.