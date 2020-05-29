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انخفاض التلوث في المملكة بلغ خلال فترة منع التجول بنسبة 43 بالمائة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
انخفاض التلوث في المملكة بلغ خلال فترة منع التجول بنسبة 43 بالمائة

كل الوطن – الرياض: أوضحت إمارة منطقة الرياض، أن معدل نسبة انخفاض التلوث في المملكة بلغ خلال فترة منع التجول 43%، وقد تم رصد أعلى نسبة انخفاض في منطقة الرياض حيث بلغ معدل الانخفاض 62%.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=385083

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