انخفاض التلوث في المملكة بلغ خلال فترة منع التجول بنسبة 43 بالمائة

كل الوطن – الرياض: أوضحت إمارة منطقة الرياض، أن معدل نسبة انخفاض التلوث في المملكة بلغ خلال فترة منع التجول 43%، وقد تم رصد أعلى نسبة انخفاض في منطقة الرياض حيث بلغ معدل الانخفاض 62%.