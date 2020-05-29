بالفيديو.. ليلة ثانية من تحوّل الاضطرابات إلى عنف ونهب في مينيابوليس الأمريكية

كل الوطن – وكالات: تحولت الاضطرابات التي شهدتها مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية إلى عمليات نهب ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن لليلة الثانية على التوالي.

وأدى موت رجل من ذوي البشرة السوداء خلال توقيفه بعنف مفرط من قبل شرطيين إلى حالة غضب ودعوات إلى تحقيق العدالة، انقلبت لاحقا إلى عمليات نهب وسرقة للمتاجر مترافقة مع حالة من العنف والتخريب.

ودعا قائد شرطة هذه المدينة الواقعة في شمال الولايات المتحدة المتظاهرين إلى الحفاظ على الهدوء لتجنب الفلتان الذي وقع ليل الثلاثاء على الأربعاء.

لكن صدامات وقعت ليلا. وقام متظاهرون بإضرام النار في محل لبيع قطع الغيار للسيارات وبنهب محل تجاري.

ويقع المبنيان بالقرب من المفوضية التي كان يعمل فيها الشرطيان المتهمان بقتل الشاب الأمريكي من إصول إفريقية جورج فلويد، قبل أن يتم تسريحهما الثلاثاء.