بالفيديو.. ليلة ثانية من تحوّل الاضطرابات إلى عنف ونهب في مينيابوليس الأمريكية

كل الوطن – وكالات: تحولت الاضطرابات التي شهدتها مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية إلى عمليات نهب ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن لليلة الثانية على التوالي.
وأدى موت رجل من ذوي البشرة السوداء خلال توقيفه بعنف مفرط من قبل شرطيين إلى حالة غضب ودعوات إلى تحقيق العدالة، انقلبت لاحقا إلى عمليات نهب وسرقة للمتاجر مترافقة مع حالة من العنف والتخريب.
⭕ امريكا - #مينيابوليس الان pic.twitter.com/eHEPm2hNsv— المُغرد العراقي 🇮🇶 (@iraqitweet) May 28, 2020
ودعا قائد شرطة هذه المدينة الواقعة في شمال الولايات المتحدة المتظاهرين إلى الحفاظ على الهدوء لتجنب الفلتان الذي وقع ليل الثلاثاء على الأربعاء.
لكن صدامات وقعت ليلا. وقام متظاهرون بإضرام النار في محل لبيع قطع الغيار للسيارات وبنهب محل تجاري.
احراق المؤسسات الحكومية الامريكية في مدينة #مينيابوليس في ولاية #مينيسوتا#امريكا_تنتفض pic.twitter.com/4TL1SUsSc8— محمد الحمد (@ALHAMAD2020) May 29, 2020
ويقع المبنيان بالقرب من المفوضية التي كان يعمل فيها الشرطيان المتهمان بقتل الشاب الأمريكي من إصول إفريقية جورج فلويد، قبل أن يتم تسريحهما الثلاثاء.
امريكا في صوره ! #مينيابوليس #minneapolisriots pic.twitter.com/QHPra5cf4P— M o o r a d ★ (@111Moorad) May 28, 2020